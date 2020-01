Catania - Avellino, probabili formazioni e presentazione gara Serie C, girone C. Alle 15 il recupero della gara valida per la prima giornata di ritorno

Catania - Il recupero della prima giornata di ritorno del girone C di Serie C mette di fronte due storie particolari, quelle di Catania e Avellino. Un girone fa, gli etnei, costruiti per vincere il campionato, strapazzarono i lupi, assemblati in fretta e furia dopo un estate densa di vicissitudini societarie, con un perentorio 6-3 al “Partenio-Lombardi”. Un girone dopo, i biancoverdi hanno cambiato proprietà e guardano al futuro con rinnovate speranza e ottimismo mentre i rossoblù sono stati risucchiati dalle difficoltà del club e, seppur in zona playoff, la rosa sta perdendo, giocoforza, i suoi petali più pregiati, che fluttuano verso altre destinazioni. Catania - Avellino sarà, allora, e ancor di più, una partita mai banale, non solo per la storica rivalità sportiva tra le due tifoserie, ma anche per una serie di fattori contingenti, dentro e fuori dal campo.

E a proposito di calcio giocato, Capuano, al rientro da un turno di squalifica, ha maldigerito la sconfitta al novantesimo subita a Teramo e vuole l’immediato riscatto. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-1-1 con un turno di riposo in difesa per Morero, sostituito da Zullo, e il rientro a centrocampo di De Marco, assente al “Bonolis” poiché appiedato per un turno dal giudice sportivo. In pratica, con Laezza confermato in mediana, gli stessi nove undicesimi per la quasi totalità della ripresa in Abruzzo. La possibile sorpresa? L’inserimento dal primo minuto del neo-acquisto Izzillo, che permetterebbe a Laezza di scalare nelle retrovie.

Dall’altra parte della barricata, Lucarelli adotterà il rodato 4-2-3-1. Fuori causa per problemi fisici Noce, Saporetti e Welbeck. Tra gli interpreti, previste un paio di novità: la prima nel pacchetto arretrato con Mbende in rampa di lancio per prendere il posto di Silvestri; la seconda nella batteria di trequartisti alle spalle dell’unica punta Curiale: il neo-acquisto Curcio scalda i motori. I siciliani sono l’unica squadra, insieme alla Reggina, a essere ancora imbattuti, in stagione, tra le mura amiche.

Catania - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Massimino” (ore 15 - Interviste post-gara in diretta dalle 17 su canale 696 del digitale terrestre)

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Esposito, Mbende, Pinto; Rizzo, Biagianti; Biondi, Curcio, Di Molfetta; Curiale. A disp.: Martinez, Vicente, Silvestri, Sarno, Pino, Marchese, Barisic, Manneh, Distefano, Di Grazia, Frisenna, Mazzarani. All.: Lucarelli.

Indisponibili: Dall'Oglio, Di Piazza, Noce, Saporetti, Welbeck.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Mbende - Silvestri: 60% - 40%, Curcio – Barisic: 55% - 45%: Rizzo - Vicente: 55% - 45%.

Avellino (3-5-1-1): Tonti; Illanes, Zullo, Bertolo; Celjak, Laezza, Di Paolantonio, De Marco, Parisi; Micovschi; Alfageme. A disp.: Pizzella, Morero, Rossetti, Albadoro, Njie, Izzillo, Evangelista, Acampora, Russo. All.: Capuano.

Indisponibili: Abibi, Carbonelli, Charpentier, Karic, Palmisano, Petrucci, Silvestri.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Alfageme - Albadoro: 55% - 45%; Zullo - Izzillo: 55% - 45% (se gioca Izzillo a centrocampo, Laezza difensore centrale).

Arbitro: Paterna della sezione di Teramo. Assistenti: Basile della sezione di Chieti e Di Giacinto della sezione di Teramo.