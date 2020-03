Avellino, appelli ai tifosi e la sfida per il futuro Ripresa tra il 21 e il 23 per le squadre campane, ma è molto probabile un ulteriore rinvio

"Il mio gol decisivo è tutelare me, i miei amici, la mia famiglia. Mi raccomando": è uno dei tanti messaggi lanciati dai calciatori dell'Avellino nell'emergenza coronavirus sui canali social del club irpino. La ripresa degli allenamenti è stata posticipata a sabato, ma per quanto definito dalla medicina sportiva in queste ore e dalla presa di posizione dell'Assocalciatori risulta davvero complicato immaginare i calciatori sul manto erboso per il fine settimana. "In questi giorni il vostro affetto vale doppio. Restiamo a casa": così Luis Alfageme sui social nell'attesa di nuove sfide in biancoverde.

Scatterà, molto probabilmente, un'ulteriore differimento, inevitabile vista la fase emergenziale. Navigazione a vista per lo sport italiano e non può essere altrimenti. Attesa per l'Avellino, ma per tutte le squadre campane. Ripresa fissata al momento per il giorno 21 anche per la Casertana (la società rossoblu ha ufficializzato ieri il mancato ritorno sul terreno di gioco per tutelare la salute dei suoi tesserati), per il giorno 23 quella della Cavese. Attività sospesa per tutta la settimana, seduta prevista per il prossimo lunedì, sempre che ci sia l'ok della Federazione. Il presidente, Gabriele Gravina, è stato molto chiaro: "Se i campionati riprenderanno a maggio, la questione allenamenti può essere accantonata in questa fase".