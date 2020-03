Covid-19, l'Avellino: "Le partite decisive si giocano in casa" Messaggio ai tifosi. Il club irpino certifica quanto già ufficializzato dalla Lega Pro

Nei campionati, a far la differenza, sono spesso i risultati ottenuti tra le mura amiche, la continuità casalinga e, mai come questa volta, "le partite decisive si giocano in casa": è il messaggio dell'Unione Sportiva Avellino con l'ulteriore appello ai tifosi e agli appassionati nell'emergenza coronavirus.

"L'Us Avellino, preso atto delle indicazioni emerse a seguito della call conference odierna tra Associazione Italiana Calciatori e Lega Pro e delle disposizioni e raccomandazioni delle Autorità e della Federazione Medico Sportiva Italiana, che individuano nei giorni a venire il periodo del possibile "picco massimo" dei contagi da Coronavirus Covid-19, sospende ogni attività fino al 3 aprile 2020. - si legge nella nota diffusa dal club irpino, che certifica quanto già definito dalla Lega Pro - Il Club invita tutti i propri tesserati a rispettare le prescrizioni già rese note negli scorsi giorni, in particolar modo evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal luogo di dimora o domicilio in Avellino, salvo le ipotesi legate a situazioni di necessità o motivi di salute".

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Avellino 1912