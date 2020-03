L'Avellino e i suoi gioielli: il club è già a un bivio In tanti a scadenza 30 giugno. Bisognerà convincere a restare i pezzi pregiati

Una sosta forzata che l'Avellino non avrebbe mai voluto. La squadra di Eziolino Capuano prima che scoppiasse l'emergenza coronavirus era, senza tema di smentita, tra le formazioni più in forma se non quella più in forma del girone C di serie C.

La vittoria contro la Ternana l'aveva fatta ripiombare prepotentemente in zona playoff riaccendendo il grande entusiasmo della piazza irpina. E questo grazie ai tanti pezzi pregiati valorizzati ulteriormente dalla gestione del tecnico di Pescopagano.

Di Paolantonio, Parisi, Illanes: soprattutto su questi tre è stata costruita la riscossa biancoverde. Ora bisognerà preservare questi gioiellini dalle sirene della B anche perchè sono tanti i calciatori in scadenza a giugno. E tanti i club piombati sull'argenteria pesante dell'Avellino.

Il primo impegno della gestione D'Agostino sarà allora proprio quello di mettere sul piatto argomenti concreti e convincenti per trattenerli ancora in rosa e magari programmare già dall'anno prossimo un campionato più ambizioso.