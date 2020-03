Capuano è un "martello": segue i suoi via skype / VIDEO Il tecnico, da Pescopagano, monitora a distanza il lavoro dei suoi ragazzi,

Eziolino Capuano non si smentisce mai e, seppur a distanza, controlla i suoi calciatori in questa fase di grande emergenza sanitaria del paese. Il tecnico di Pescopagano è un “martello”, monitora il lavoro dei suoi che si allenano in casa con chiamate whatsapp e con collegamenti skype per tenere tutti sul pezzo e non far mancare consigli anche sull'alimentazione.

Del resto c'è la volontà di non disperdere quanto di buono l'Avellino stava facendo prima della sosta forzata. Quella irpina era, senza tema di smentita, la squadra più in forma del girone c di serie C ed era piombata prepotentemente in zona playoff. Ecco perchè Capuano ha quasi un “assillo” per controllare a distanza i suoi, fare in modo che procedano al meglio in questa fase di allenamenti personalizzati in cui si deve fare di necessità virtù.

Sulla rete spopolano i video dei calciatori che si allenano nei modi più impensabili tra le mura di casa, ma va bene anche questo in epoca di coronavirus in attesa che Lega Pro e Assocalciatori definiscano insieme una nuova data per riprendere i consueti allenamenti. La “longa manus” di Eziolino intanto arriva anche sulle tecnologie, i calciatori sono “avvisati”...