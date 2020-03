Curva Sud, tremila euro per 100 mascherine Continua la raccolta fondi dei tifosi per il Moscati

Si susseguono le manifestazioni di solidarietà e le raccolte di fondi in favore dell'ospedale Moscati per donare alla struttura di Contrada Amoretta materiale e apparecchiature necessarie nella lotta al Coronavirus. La Curva Sud dell'Avellino si è attivata sin da subito dopo che è esplosa l'emergenza e in queste ore ha comunicato di aver raggiunto quota tremila e ottanta euro con i quali sono state ordinate 100 mascherine ffp3 dal costo di 15 euro ciascuna. “Le mascherine arriveranno entro 10 giorni – fa sapere la Curva – purtroppo in questo momento non è facile reperire dipositivi di questo genere”.