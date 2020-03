Futuro del campionato, assemblea di Lega Pro il 3 aprile Ghirelli rompe gli indugi. si dovrà decidere se e come proseguire il campionato

Emergenza Covid-19, la Lega Pro rompe gli indugi e decide di convocare per il 3 aprile alle ore 11 l'assemblea dei club rigorosamente in call-conference. "Alla luce della situazione emergenziale che stiamo vivendo - spiega il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli - abbiamo ritenuto necessario una riunione assembleare per confrontarsi. Tra i temi all'ordine del giorno ci sarà soprattutto la decisione su se e come proseguire il campionato 2019-2020 e anche la questione relativa ai contratti dei calciatori".