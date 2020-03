Tesser: "Tifosi avellinesi esempio di solidarietà" Caloroso videomessaggio dell'ex tecnico biancoverde

E' rimasto nel cuore dei tifosi avellinesi Attilio Tesser ma la cosa è, senza tema di smentita, reciproca perchè l'attuale allenatore del Pordenone appena può non perde l'occasione di tornare ad Avellino per incontrare vecchi amici. E anche in un momento cosi difficile per il paese l'ex tecnico biancoverde non ha voluto far mancare il suo sostegno alla comunità irpina e in particolare ai tifosi che si sono prodigati per una raccolta fondi in favore del Moscati. Ha inviato un videomessaggio alla redazione di Ottopagine.it in cui saluta calorosamente il popolo irpino: “Tifosi, la vostra grande solidarietà per me non è una sorpresa. Da subito vi ho apprezzato e ho capito il vostro gran cuore e lo state dimnostrando anche in questi giorni così delicati. Forza Irpinia – conclude Tesser -