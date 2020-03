Avellino, tabelle su Whatsapp per tenersi allenati Spiega i metodi di allenamento a casa il prof. Di Mauro

Terza settimana lontani dal Partenio per i calciatori dell'Us Avellino che, nelle mura domestiche, seguono programmi di allenamenti personalizzati per mantenere la giusta forma fisica e non farsi trovare impreparati alla ripresa del campionato quando sarà cessata l'emergenza Coronavirus in Italia. Il preparatore atletico biancoverde Giuseppe Di Mauro spiega in un'intervista come ci si può tenere in forma lavorando anche a casa in attesa di ritrovare il sapore unico del rettangolo di gioco. Infine il prof rivolge il consueto invito a restare a casa con la speranza di rivedersi presto al Partenio.