Amarcord Vignola: "Gli irpini sanno rialzarsi" Il messaggio dell'ex centrocampista biancoverde

Continuano i messaggi di vicinanza e affetto verso il popolo irpino ai tempi del Coronavirus. Stavolta è il turno di Beniamino Vignola, indimenticato centrocampista biancoverde ai tempi della Serie A. Vignola invita tutti a restare a casa e sottolinea come tutti debbano prendere esempio dagli irpini che, già all’epoca del terremoto del 1980, hanno dato dimostrazione di saper reagire e rialzarsi dalle difficoltà. “Stiamo combattendo contro un nemico invisibile e stiamo facendo grandi sacrifici ma dobbiamo continuare e giocare in difesa. Un grande saluto alla gente del Sud, in particolare agli amici di Avellino, dove ho vissuto tre anni stupendi. Il terremoto ci insegnò come fosse difficile, ma al tempo stesso facile, rialzarsi e sorridere”.