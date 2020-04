Tacconi e il Covid: "Forza Lupi, ce la faremo" Videomessaggio del portiere della serie A

Sono tanti i campioni del passato che stanno lanciando messaggi per restare a casa in questi giorni così difficili e trascorsi in quarantena. Anche Stefano Tacconi, indimenticato portiere biancoverde e della Nazionale, ha voluto dimostrare la sua vicinanza al popolo irpino impegnato, come il resto della nazione, nella lotta al Coronavirus. In un videomessaggio inviato alla nostra redazione, l’estremo difensore della Serie A si è rivolto a tutti gli amici di Avellino e dell’Irpinia, in particolare a quelli degli anni '80. “Mi raccomando, state casa, sono sicuro che ci riabbracceremo presto tutti insieme come ai vecchi tempi. Ne abbiamo passate tante e vinceremo anche questa battaglia restando uniti, mi raccomando. Forza Lupi!”.