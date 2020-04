"Avellino nel cuore, voi ci insegnate come rialzarci" Il messaggio ai tifosi biancoverdi di Stefano Ghirardello

Stefano Ghirardello è stato uno degli artefici della storica promozione in serie B contro il primo Napoli di De Laurentiis, stagione 2004-2005. Anche lui non ha voluto far mancare il suo messaggio ai tifosi irpini in questo momento così difficile per il paese. “Ad Avellino ho tanti amici con i quali ho condiviso stupende emozioni, in anni sicuramente più lieti rispetto a questo periodo. Una terra meravigliosa, che ho amato ma che mi ha insegnato anche a soffrire e lottare e voi di sofferenze ne sapete qualcosa. In questo momento dobbiamo restare tutti uniti contro questo mostro che ci sta attanagliando, solo così potremo venirne fuori. L’augurio è quello di rivederci presto in un momento più lieto. Gli auguri di una Pasqua in salute e forza lupi! Sempre".