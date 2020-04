Parisi e Capuano, le offerte non mancano Il ragazzo di Serino nel mirino di club di categorie superiori.

In attesa di capire se e quando tornare in campo, iniziano i primi rumors di mercato in casa Avellino. Per Fabiano Parisi, golden boy biancoverde, c’è la fila.

Il presidente D’Agostino proverà a trattenerlo ma per il ragazzo di Serino, entrato nella scuderia di Mario Giuffredi, c’è forte l’interesse di Empoli e Pescara. Sulle sue piste anche la Lazio che potrebbe ingaggiarlo per girarlo poi alla Salernitana.

Vedremo, anche se i tempi del salto di categoria per l’esterno mancino sembrano maturi dopo i 4 gol in 27 presenze di questa stagione.

Le offerte non mancano neppure per Ezio Capuano, artefice di una progressione eccezionale prima dello stop forzato. Su di lui gli occhi di Taranto che vorrebbe uscire dalle sabbie mobili della D, Alessandria e Modena in Lega Pro.

Il tecnico di Pescopagano ha in testa solo l’Avellino, come affermato il giorno della presentazione, ma se l’indiscrezione di Rastelli vicino a un ritorno in biancoverde dovesse trovare ulteriore conferma tutto potrebbe rimescolarsi.