Serie C, il 7 maggio si discute il futuro del campionato Al vaglio la proposta da sottoporre al Consiglio Federale di sospendere il torneo

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dopo aver consultato il Consiglio Direttivo, ha posticipato al 7 maggio l’assemblea delle società associate, inizialmente convocata per il prossimo 4 maggio.

I 60 club di Serie C si interfacceranno, così, alla vigilia del Consiglio Federale annunciato, ieri, dalla FIGC. Il punto centrale alla base della discussione sarà l'esame della proposta da sottoporre, se deliberata, proprio al Consiglio Federale affinché venga disposta la definitiva sospensione del Campionato Serie C della stagione sportiva 2019/2020.

Si lavorerà anche all’individuazione dei criteri per la promozione in Serie B delle quattro società di Lega Pro e del “blocco” delle retrocessioni dalla Serie C al Campionato LND al termine della stagione in corso. Sotto i riflettori anche un altro “blocco”, quello dei ripescaggi in Lega Pro per la stagione 2020/2021.

L’assemblea si terrà, ovviamente in conference call, in prima convocazione con inizio alle 7 e in seconda convocazione alle 14. Intanto Ghirelli ha provato a lanciare segnali di disgelo a Cosimo Sibilia.

Il numero uno della terza serie del calcio italiano ha, infatti, teso la mano al vicepresidente vicario della Federcalcio, a capo della Serie D, per garantire che le promozioni nel professionismo dai dilettanti saranno tutelate attraverso un costruttivo dialogo volto a trovare le misure per salvaguardarle.