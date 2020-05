Avellino, dal Decreto Rilancio aiuti e proroghe Novità importanti sull'utilizzo del Partenio e la Cassa Integrazione

Il Decreto Rilancio rappresenta un toccasana per i club di Lega Pro e anche l'Avellino accoglie con soddisfazione le misure varate dal Governo Conte per sostenere il calcio. Per ora di tornare in campo non se ne parla, neanche per gli allenamenti individuali, e la terza serie, con l'acqua alla gola, resta in un limbo ma sembra sempre più difficile riprendere il campionato.

Intanto il club biancoverde, pronto eventualmente per disputare i playoff e in attesa delle decisioni del Consiglio Federale di mercoledì, può raccogliere la mano tesa dello Stato per alleviare la sofferenza dei mancati introiti degli ultimi mesi.

Innanzitutto c'è la proroga dei termini per gli adempimenti fiscali e contributivi con rinvio al mese di settembre. Taglio dell’Irap che non andrà pagata a giugno. Poi la sospensione dei canoni di locazione per gli impianti sportivi, capitolo estremamente importante e che riguarda molto da vicino l'utilizzo del "Partenio-Lombardi".

E ancora il riconoscimento della cassa integrazione per i dipendenti del ramo sportivo che percepiscono fino a 50mila euro lordi annui. Per i calciatori invece andranno negoziati i tagli per il quadrimestre marzo-giugno con intese individuali.

Infine prevista l'istituzione del Fondo Salva-Sport con una quota percentuale sul totale della raccolta per le scommesse sportive.