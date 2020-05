Consiglio Direttivo: ecco la proposta per i verdetti La decisione finale spetterà comunque al Consiglio Federale

Giornata di riunione per il Consiglio Direttivo di Lega Pro che ha stilato una nuova proposta da portare al Consiglio Federale dei primi di giugno. Le prime in classifica dei tre gironi, Monza, Vicenza e Reggina, sarebbero promosse in Serie B. La quarta promossa sarà decisa attraverso i playoff che però saranno giocati solo da chi aderirà in maniera facoltativa e in base alla classifica attuale. In Serie D andrebbero le ultime tre dei rispettivi gironi (Gozzano, Rimini e Rieti), alle quali si aggiungerebbero Rende e Bisceglie in quanto il distacco nel girone C rispetto alle altre squadre del girone supera quello massimo per la disputa dei playout, che invece si disputerebbero negli altri gironi. La decisione finale spetterà al Consiglio Federale.