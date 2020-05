"Che l'Us Avellino torni a De Cesare? Tutto è possibile" L'Ad Dario Scalella commenta così la possibilità di esercitare la Recompra

“Conoscendo l’azienda credo che sulla Recompra tutto possa essere possibile” Parola di Dario Scalella, Amministratore Delegato di Sidigas, che commenta così, con il consulente Vasquez, il passaggio completato delle quote dell’US Avellino al gruppo D’Agostino. "E’ prevista - dichiarano - la possibilità che la società Sidigas e l’ingegner Gianandrea De Cesare, per le proprie quote, possano esercitare un diritto di riacquisto dell’intera quota di proprietà dell’Us Avellino. Questo potrà verificarsi nel mese di ottobre a condizione che si verifichino una serie di attività, tra le quali la possibilità che il gruppo Sidigas abbia risolto e realizzato una parte di attivo tale da consentire un investimento ulteriore. Questo dovrà essere valutato all’interno del piano di ristrutturazione e dovrà tenere conto del grado di avanzamento della ristrutturazione del debito. Priorità però alla salvaguardia dei livelli occupazionali ma nei prossimi mesi può accadere qualsiasi cosa, perchè l'opzione di "call" rimane” - ha concluso Scalella -