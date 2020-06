"I playoff un sogno e li giocheremo per vincere" D'Agostino, Di Somma e Capuano in conferenza stampa lanciano la sfida

Missione Playoff: Mister e Direttore Sportivo dicono la loro sulla ripresa delle attività mentre su futuro, stadio, programmazione e passione si sofferma il presidente Angelo Antonio D’Agostino.

Le dichiarazioni del presidente D'Agostino. “Non parteciperemo ai playoff solo per onor di firma, ci giocheremo le nostre chances, l'obiettivo è farli per vincere. I tifosi stiano tranquilli: I sacrifici economici per disputarli non incideranno sulla programmazione e sul budget della prossima stagione” (clicca qui per guardare il video integrale della conferenza di D'Agostino https://www.youtube.com/watch?v=NRSjjbl1PPk&t=19s).

Le dichiarazioni di Ezio Capuano. “Ci alleneremo al meglio, daremo battaglia su tutti i campi fino a qualche tempo fa nessuno avrebbe scommesso sull'Avellino ai playoff, è un sogno, un risultato impensabile. L'Avellino non sarà la vittima predestinata, non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare, siamo motivatissimi e non vediamo l'ora di tornare in campo”.

Le dichiarazioni del ds Salvatore Di Somma. “Mi auguro di restare, credo ci siano tutti i presupposti perchè io possa continuare qui il mio lavoro, il mio sogno è riuscire a raggiungere obiettivi importanti con l'Avellino. Andremo ad affrontare i playoff con il coltello tra i denti, con gli occhi e il sangue della tigre. I playoff sono una lotteria e saranno decisive le motivazioni” (clicca qui per il video integrale della conferenza di Di Somma e Capuano https://www.youtube.com/watch?v=yvgzkgP-7GI&t=1096s).