Missione playoff, l'Avellino torna ad allenarsi Da stamattina lavoro in palestra con tutte le precauzioni del caso

Addio lockdown, si torna a pensare al campionato e scatta la missione playoff. Dopo essere rientrati in Irpinia nella serata di lunedì scorso, questa mattina i calciatori dell’Avellino hanno ripreso ad allenarsi in palestra in una struttura alle porte della città sotto la supervisione di mister Eziolino Capuano e del direttore sportivo Salvatore Di Somma.

Con tutte le precauzioni del caso, divisi in gruppi, senza passare dagli spogliatoi, in scrupoloso ossequio del protocollo sanitario, i biancoverdi hanno iniziato così la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Ternana (qualora dovesse essere sconfitta nella finale di Coppa Italia di Serie C, contro la Juventus Under 23) o il Catanzaro (se gli umbri dovessero vincere il trofeo di categoria) nel primo turno degli spareggi promozione.

Un lavoro individuale, con doccia rigorosamente presso le rispettive dimore, che andrà avanti per almeno cinque giorni dal momento che test e tamponi non arriveranno prima di domani. Al Partenio-Lombardi non si tornerà a lavorare, dunque, prima di domenica o al massimo lunedì.

Intanto, cresce l'attesa per il Consiglio Federale del prossimo 8 giugno che deciderà la data di inizio dei playoff dopo l'indicazione del 28 giugno. Bisognerà anche capire come procedere all'estensione dei contratti in scadenza e dei prestiti dei tesserati attualmente in organico.