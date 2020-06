Sanificato il Partenio, da oggi i lupi tornano a casa A contrada Zoccolari allenamenti individuali

Quello di ieri è stato un pomeriggio di lavori al “Partenio-Lombardi”. Ha preso il via la sanificazione dello stadio e da oggi l'Avellino comincerà ad allenarsi in maniera individuale e sempre nel rispetto dei protocolli anti Covid presso la struttura di via Zoccolari. Inizia così la missione playoff per i lupi in attesa di capire quale sarà la data di inizio degli spareggi promozione e di conoscere l'avversario del primo turno (la Ternana o il Catanzaro, qualora gli umbri dovessero vincere la Coppa Italia di categoria).