D'Agostino jr: "L'Avellino non farà solo una comparsata" "Ci siamo esposti come famiglia per portare in alto il club"

In casa Avellino, a margine di un incontro allo Store ufficiale, ha parlato l’amministratore delegato di IDC Giovanni D'Agostino.

Sull'organizzazione post Covid. "Stiamo facendo di tutto per far iniziare gli allenamenti collettivi in campo entro la settimana prossima. Sono stati fatti i tamponi grazie anche alla collaborazione del sindaco D'Alessio e della clinica Montervergine, i risultati li avremo non prima di 24-48 ore. Nel frattempo l mister sta facendo un bel lavoro individuale, i ragazzi stanno seguendo le schede. Speriamo che entro lunedì il consiglio federale ci dica qualcosa di piu' perchè siamo pronti ma non c'è ancora niente di ufficiale".

Sulle regole del protocollo medico da rispettare. “Abbiamo letto il protocollo sono 20 pagine di regole sanitarie selettive, chi non rispetterà anche solo una regola del protocollo rischia l'esclusione dai probabili playoff".

Chiusura sugli obiettivi: “Stiamo lavorando da aprile senza sosta. Ci siamo esposti come famiglia e come gruppo non solo per fare una comparsata, vogliamo portare in alto l'Avellino".