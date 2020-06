Serie C, prende quota lo slittamento dei playoff al 5 luglio Lunedì il Consiglio Federale potrebbe concedere un'altra settimana di tempo per gli allenamenti

Non più tardi dello scorso martedì, il tecnico dell'Avellino, Ezio Capuano, ha dichiarato di augurarsi lo slittamento dell'inizio dei playoff, che il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, aveva ipotizzato per il prossimo 28 giugno. Alla base dell'auspicio del mister di Pescopagno, tenendo conto del termine del 20 agosto indicato dalla Federcalcio quale ultimo per la conclusione della stagione 2019/2020, il desiderio e la necessità di avere più tempo a disposizione per allenare i suoi calciatori in vista degli spareggi promozione.

Ebbene, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il primo atto della corsa verso la Serie B dovrebbe effettivamente essere posticipato di una settimana: il 5 luglio. L'ultima parola spetterà, ovviamente, al Consiglio Federale in programma il lunedì prossimo, chiamato a prendere decisioni importanti su questo e molti altri aspetti del calcio italiano dalla Serie A alla Serie D, ma per i club di Lega Pro potrebbe concretizzarsi l'ok per guadagnare preziosi giorni di allenamento prima di tornare in campo.

Foto d'archivio.