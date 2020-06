Ferretti: "Playoff? Ricordo ancora il Cosenza di Braglia..." Un estratto dell'intervista esclusiva all'attaccante dell'Avellino, in onda stasera su 696 TV

Stasera, alle 21, sul canale 696 del digitale terrestre, torna l'appuntamento con “0825 - Focus Serie C”.

Ospiti il vice presidente della Lega Pro, Jacopo Tognon; il centrocampista ed ex capitano dell'Avellino, Domenico Di Cecco ed il tecnico Andrea Tedesco.

Nel corso della puntata andrà in onda anche un'intervista esclusiva a Daniele Ferretti, di cui vi proponiamo un estratto.

Così l'attaccante dei biancoverdi in merito ai playoff, dove i lupi punteranno, giocoforza e classifica alla mano, a interpretare il ruolo della mina vagante. Magari ripercorrendo le orme del Cosenza di Piero Braglia, quinto in campionato nella stagione 2017/2018, ma promosso in Cadetteria al culmine di una cavalcata trionfale: “Ricordo benissimo quel Cosenza perché fummo proprio noi, a Trapani, i primi a essere eliminati. Pur avendo due risultati su tre a disposizione furono loro a passare il turno. Vennero a giocare spensierati, senza nulla da perdere; da sfavoriti. Fecero di quella spensieratezza il loro punto di forza.” - ha esordito Ferretti in collegamento Skype con 696 TV - “Se si dovessero giocare solo i playoff, come ormai appare probabile (domani c'è il Consiglio Federale, ndr), dovremo scendere in campo con la loro stessa mentalità: nulla da perdere e tutto da guadagnare; interpretare le gare con concentrazione, ma allo stesso tempo con quella voglia di divertirci e far risultato dimostrata sopratutto nelle ultime partite prima della sosta forzata per l'emergenza Coronavirus. Detto ciò, è chiaro che le seconde sono tutte avvantaggiate, come è giusto che sia. E mi rifaccio ancora all'esperienza al Trapani: lo scorso anno siamo partiti da secondi e, oltre a fare meno partite, siamo arrivati anche meglio e meno stanchi alle ultime gare, quelle decisive. Non per caso in finale sfidammo il Piacenza, secondo nel suo girone. I playoff restano, però, una lotteria. A maggior ragione dopo tre mesi di sosta obbligata. Non si possono fare pronostii. Il nostro percorso? Per arrivare fino in fondo non possiamo fare calcoli o pensare a quale avversario sarebbe preferibile incontrare. Dovremo batterle tutte. Pensiamo a noi, a lavorare bene in questo mese e ad arrivare pronti.”