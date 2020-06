Avellino, oggi il secondo giro di tamponi Ultimo step, in caso di negatività dei tesserati, prima del ritorno agli allenamenti collettivi

Scatta il conto alla rovescia in vista del primo turno dei playoff. Il prossimo 27 giugno, in base al risultato della finale di Coppa Italia di Serie C, in campo neutro, tra Ternana e Juventus Under 23, l'Avellino conoscerà il suo primo avversario: il Catanzaro, qualora le fere dovessero vincere il trofeo di categoria, accedendo direttamente ai turni nazionali degli spareggi promozione, o gli stessi rossoblù umbri, nel caso in cui a spuntarla dovessero essere i bianconeri. Al “Partenio-Lombardi” proseguono gli allenamenti individuali, ma è auto-evidente che Capuano non veda l'ora di poter dare il via alla ripresa di quelli collettivi per iniziare a far lavorare i suoi uomini con il pallone. Oggi ci sarà il secondo giro di tamponi naso-faringei, se anche questi daranno esito negativo, come i primi, già giovedì o al massimo venerdì la squadra dovrebbe tornare a sudare in gruppo. Per il momento non resta che dare seguito alle fatiche singole, sotto la supervisione dei componenti dello staff e con tutte le cautele del caso, in ossequio al protocollo sanitario stilato dalla FIGC e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico.