Playoff Serie C, tempo scaduto per il dentro o fuori: il punto Ufficiali le squadre che hanno rinunciato agli spareggi promozione. Ecco il calendario delle gare

C'era tempo sino alle 19 di stasera per comunicare alla Lega Pro l'adesione o la rinuncia alla partecipazione ai playoff. Si sono chiamate fuori ufficialmente Arezzo, Modena, Piacenza e Pontedera, oltre alle undicesime classificate dei gironi A e C, Vibonese e Pro Patria, che sarebbero potute subentrare alle vincenti della Coppa Italia di Serie C. L'Avellino è, dunque, decimo: scalerà una posizione in griglia nel caso in cui la Ternana batterà la Juventus Under 23 nella finale del trofeo di categoria (in programma il prossimo 27 giugno in gara secca e campo neutro, ndr), affrontando il Catanzaro al posto delle fere, ma il cammino sino alle eventuali final four sarà sempre da sfavorito e con l'obbligo di vincere, fuori casa ed entro il novantesimo, per andare avanti e non essere eliminato. Dentro, invece, Catania, Sambenedettese (fresca di cambio della proprietà, ndr) e Siena. Sono, perciò, 23 le squadre ai nastri di partenza. In giornata, la Lega Pro ha pubblicato il programma dei playoff e dei playout confermando le date e la formula ampiamente annunciate a margine del Consiglio Federale.

Playoff e playout, il riepilogo.

Fase playoff gironi:

Primo turno: gara unica, mercoledì 1 luglio 2020;

Secondo turno: gara unica, domenica 5 luglio 2020.

Fase playoff nazionale:

Primo turno: gara unica, giovedì 9 luglio 2020;

Secondo turno: gara unica, lunedì 13 luglio 2020.

Final four:

Semifinali: gara unica, venerdì 17 luglio 2020;

Finale: gara unica, mercoledì 22 luglio 2020.

Playout:

Gara di andata: sabato 27 giugno 2020;

Gara di ritorno: martedì 30 giugno 2020.