Coppa Italia di Serie C, ecco lo stadio della finale L'Avellino sarà spettatore interessato, in chiave playoff, della sfida tra Ternana e Juventus U23

La finale di Coppa Italia di Serie C, in programma il prossimo 27 giugno, tra Ternana e Juventus U23, si giocherà, come noto, in campo neutro. Lo stadio prescelto è il Manuzzi di Cesena: manca solo l'ufficialità.

L'Avellino sarà spettatore interessato del match: se la fere dovessere vincere il trofeo accederebbero direttamente ai turni nazionali dei playoff determinando l'incrocio tra i lupi e il Catanzaro, al "Ceravolo", nel primo turno degli spareggi per la Serie B, calendarizzato per il prossimo primo luglio. Viceversa, saranno proprio gli umbri la prima squadra sul cammino verso la Cadetteria dei biancoverdi, che affronterebbero al "Liberati".