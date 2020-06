Serie C, Ghirelli boccia l'ipotesi del girone unico a 20 Il presidente della Lega Pro: "Lo scorso 20 maggio ho commesso un errore in Consiglio Federale"

“Le 6 squadre che hanno detto di no? Partiamo da un dato: si poteva rinunciare a prendere parte ai playoff. Ci dispiace, ma il fatto che molti abbiano davvero rinunciato è la conferma di come la Serie C aveva ed ha un problema. Queste rinunce non sono altro che una conseguenza diretta di ciò”. Così Francesco Ghirelli nel corso di un'intervista a gianlucadimarzio.com.

In attesa di conoscere il tabellone, che sarà, giocoforza, annunciato il 27 giugno dopo la finale di Coppa Italia di categoria tra Ternana e Juventus Under 23, in programma al “Manuzzi” di Cesena, è tempo di primi bilanci su settimane, quelle mandate in archivio, particolarmente ed inevitabilmente concitate: “Il 20 maggio scorso c’è stato il Consiglio Federale. Ho commesso un errore: dire no ai ripescaggi è stato sbagliato, ma volevamo evitare di avere troppe squadre da distribuire nei 3 gironi” - ha proseguito il presidente della Lega Pro - “Rispetto alla Serie A avevamo fatto un discorso diverso. Loro volevano bloccare le retrocessioni, senza accettare chi sarebbe salito dalla B. Noi volevamo fare altrettanto, ma accogliendo, invece, le 9 squadre provenienti dalla Serie D: in questo modo, i club di C ultimi in classifica non avrebbero dovuto pagare un pegno che, a campionato in corso, non ritenevamo opportuno addossargli.”

In chiusura un commento sull'ipotesi di una Serie C riformata in un girone unico a 20 squadre: “La nostra esperienza è unica al mondo, siamo la terza Divisione più forte e tutto ciò deriva dalla nostra storia dei Comuni. La bellezza dei playoff sta tutta lì, nell’originalissimo confronto tra grandi piazze affamate di calcio. Con un girone unico, tutto ciò verrebbe meno” ha concluso Ghirelli.