Avellino, entro oggi i risultati del secondo giro di tamponi In caso di negatività di tutti i componenti del gruppo squadra, via agli allenamenti collettivi

Arriveranno entro stasera i risultati del secondo giro di test sierologici e tamponi naso-faringei a cui sono stati sottoposti, lo scorso marted,ì i componenti del gruppo squadra dell'U.S. Avellino. Nel caso in cui dovesse essere confermata la negatività di tutti i tesserati, riscontrata in occasione dei primi esami, effettuati esattamente una settimana fa e comunicata la successiva domenica, da domani i biancoverdi potranno iniziare gli allenamenti collettivi, pur sempre rigorosamente in ossequio alle regole imposte dal protocollo sanitario, redatto dalla FIGC e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico. Il consistente numero di tamponi processati nel corso degli ultimi giorni, dato anche l'approssimarsi degli esami di maturità in presenza, ha comportato lo slittamento dei risultati rispetto ai tempi auspicati per la ripresa delle attività con il pallone sul rettangolo verde del "Partenio-Lombardi". Gli stessi tempi per il verdetto dal laboratorio restano, comunque, come da prassi, nella canonica soglia delle 24/78 ore.