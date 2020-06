Avellino, prudenza senza allarmismi. Da lunedì si fa sul serio Le 3 anomalie nei test sierologici non cambiano i programmi, via agli allenamenti collettivi

Da lunedì l'Avellino riprenderà le sedute di allenamento collettive, ma, in seguito ad anomalie nei test sierologici 3 calciatori, la cui identità non è stata ovviamente rivelata per motivi di privacy, sono stati posti in isolamento precauzionale. Con una nota, diffusa nella serata di ieri, il club biancoverde ha comunicato aver ottemperato a tutti i protocolli richiesti dalla FIGC, aggiungendo che, seppur il secondo ciclo di tamponi abbia dato esito negativo (confermando, dunque, quanto già era emerso dal primo; quello che era è resta il risultato più importante ai fini del ritorno in campo, ndr) "i test sierologici hanno evidenziato anomalie in tre tesserati, che verranno sottoposti a ulteriori accertamenti nel corso della prossima settimana. I tre calciatori sono monitorati in maniera costante dallo staff medico-sanitario." I casi non incideranno, di fatto, sul programma di lavoro. Oggi si sono svolte le ultime sedute individuali facoltative, domani riposo e da lunedì via al lavoro insieme, con il pallone che tornerà a correre sul rettangolo verde del “Partenio-Lombardi”: "Il rispetto delle indicazioni e dei protocolli giunti dalla FIGC e dagli enti preposti ha permesso alla società di garantire la tutela della salute dei propri tesserati e dipendenti: la squadra, dopo il periodo di allenamento individuale, potrà ora concentrarsi sulla ripresa dell'attività collettiva nella piena sicurezza." si legge nelle ultime righe della notizia pubblicata sul sito ufficiale dei lupi.

Appuntamento su 696 TV OttoChannel, canale 696 del digitale terrestre - Domani, alle 21, sulle nostre frequenze, nuovo appuntamento con "0825 - Focus Serie C". In collegamento il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino; il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Paolmba; gli allenatori Pasquale Casale e Roberto Carannante. In studio Marco Festa. Conduce Angelo Giuliani. Live streaming: www.ottochannel.tv/direttalive/