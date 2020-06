Playoff Serie C, Auteri: "Catanzaro pronto per il primo turno" Il tecnico ha parlato del possibile incrocio con Ternana o Avellino il prossimo primo luglio

Gaetano Auteri si è detto fiducioso in vista dei playoff. In un'intervista a “La Gazzetta dello Sport”, l'allenatore del Catanzaro ed ex, tra le altre, di Avellino e Benevento, ha parlato della possibilità di incrociare i biancoverdi o la Ternana nel primo turno degli spareggi per la promozione: “Sono contento di quanto fatto finora. Grazie al club, che si è mosso subito, siamo stati tra i primi in C a organizzarci e ripartire. I calciatori erano in discrete condizioni, avevano lavorato a casa, e ora stanno recuperando. Il primo luglio saremo a puntino. Ternana o Avellino al primo turno? Stiamo studiando entrambi.”