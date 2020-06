Covid-19, un minuto di raccoglimento dalla Serie A alla C Il presidente della FIGC Gravina ha disposto il gesto di cordoglio in memoria delle vittime

In occasione della ripresa delle competizioni calcistiche, il presidente federale Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle semifinali e della finale di Coppa Italia di Serie A (come già accaduto ieri, prima di Juventus - Milan, e sarà ripetuto stasera in occasione di Napoli - Inter, ndr); delle gare della prima giornata dei campionati organizzati dalla LNP Serie A e LNP Serie B, con la partecipazione di tutte le squadre, nonché della finale di Coppa Italia di Serie C e delle gare della prima fase dei playoff e playout di Serie C per ricordare tutte le vittime della pandemia di Covid-19.