Serie C, Ghirelli: "Ecco quando inizierà la prossima stagione"

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha annunciato che la prossima stagione inizierà a metà settembre. Così, invece, sul capitolo riforma del campinato: "Siamo la Lega che ha fatto più riforme, soprattutto negli ultimi anni. Ma la prossima deve essere una riforma da fare ragionando come sistema." - ha spiegato in collegamento con Radio Punto Nuovo - "Ci si deve fare delle domande: perché la Serie A non è appetibile come anni fa? Perché in B hanno problemi di bilancio? Perché la C ha un problema di sostenibilità economica? Perché dei calciatori preferiscono la D al professionismo? La Serie C incalzerà per una riforma vera, saremo un incubo per coloro i quali vogliono sfuggire perché questa occasione non possiamo farla sfuggire. Punteremo sulla costruzione di talenti, plasmando i giovani. E ad ottenere la sostenibilità economica”.

