Juary: "Playoff? L'Avellino può essere la sorpresa" L'ex biancoverde: "Testa agli spareggi promozione. La società è sulla buona strada"

"Sono contento di ritrovare Avellino e vedere che ora c'è una società concreta". L'Avellino ha un tifoso speciale in città: riecco in Irpinia per Juary Jorge dos Santos Filho. L'ex biancoverde, 61 anni domani, è fiducioso per l'obiettivo playoff dei lupi: "Di Somma è una bandiera. Il presidente D'Agostino sta facendo un grande lavoro. - ha affermato il brasiliano, protagonista di due salvezze dell'Avellino in Serie A dal 1980 al 1982 - Un passo alla volta perché ora credo che siano importanti i playoff. È tutto un finale da scrivere. Ora le squadre sono alla pari. Abbiamo visto la Coppa Italia nei giorni scorsi. In questa ripresa non c'è una squadra che ha convinto di più dell'altra. Quello che era il valore delle squadre tre mesi fa non c'è più. Adesso conterà la voglia, la disponibilità, il coraggio. Chi avrà coraggio, chi avrà questi valori farà benissimo nei playoff. Noi tifosi dell'Avellino dobbiamo avere anche un po' di pazienza e dare tempo alla proprietà di lavorare. La società è sulla strada giusta con D'Agostino, Di Somma e Capuano. L'Avellino ha tutte le carte in regola per avere un futuro eccezionale".

Nella rivista digitale l'intervista completa a Juary.