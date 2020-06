Terzo ciclo tamponi negativo. Ripresi allenamenti collettivi I tre atleti in isolamento aspettano il quarto controllo per essere riaggregati

La società comunica che il terzo ciclo di tamponi, effettuato sabato a tutto il gruppo squadra dell’Us Avellino, è risultato negativo. I tre atleti posti in isolamento precauzionale – negativi anch’essi al terzo tampone - saranno riaggregati agli allenamenti se il quarto tampone, previsto per mercoledì 17, darà nuovamente esito negativo.

Contestualmente il club comunica che sono ripresi quest’oggi, presso lo stadio “Partenio- Lombardi”, gli allenamenti collettivi dell’Us Avellino. La squadra si è riunita alle 16.30 ed alle 17.00 è scesa in campo agli ordini di Ezio Capuano e di tutto lo staff biancoverde, terminando la seduta alle ore 19.00. Il mister ha avuto a disposizione tutti i tesserati. Il lavoro è stato organizzato con e senza la palla, con due gruppi che si sono alternati in sezioni di forza ed in sezioni di tecnica, collettiva ed individuale. Ultimi 30 minuti di tattica. Il prossimo allenamento è previsto domani alle ore 16.30.