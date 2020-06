Avellino, è il giorno del quarto ciclo di tamponi Con un nuovo esito negativo sarà gruppo al completo. Attesa per i tre calciatori in isolamento

La preparazione proseguirà alle 17 con la terza seduta collettiva allo stadio Partenio-Lombardi, ma quello che è appena iniziato è anche il giorno del quarto ciclo di tamponi in casa Avellino. Il gruppo squadra biancoverde si sottoporrà ai nuovi test. C'è grande attesa per i tre calciatori fermati e posti in isolamento precauzionale per le anomalie riscontrate con i test sierologici. Con la quarta negatività al tampone i tre atleti saranno a disposizione di Ezio Capuano, aggregati al gruppo per gli allenamenti collettivi e chiudendo definitivamente la fase di isolamento adottata nel rispetto del protocollo.

Ritmi serrati in allenamento anche perché i playoff sono dietro l'angolo con l'attesa di scoprire l'avversaria del primo turno. La pioggia, caduta copiosa nella giornata di ieri in Irpinia, non ha fermato i lupi che sono stati protagonisti sul manto erboso dello stadio Partenio-Lombardi per ben 90 minuti. Proprio i ritmi di una gara ufficiale per una sessione tra tecnica, lavoro aerobico e tattica. Massima attenzione immaginando la rivale playoff, la Ternana o il Catanzaro, in apertura del prossimo mese.