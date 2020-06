Avellino, quarto tampone negativo: gruppo al completo Processati in anticipo rispetto a quanto previsto. Finisce l'isolamento per i tre calciatori

Era atteso tra venerdì e sabato il risultato del quarto ciclo di tamponi effettuato dall'Avellino nella giornata di ieri. I test sono stati processati e il risultato è arrivato nelle scorse ore. Tutti negativi anche al quarto tampone e, quindi, termina anche l'isolamento precauzionale per i tre calciatori, fermati nel rispetto del protocollo dalle anomalie riscontrate nei test sierologici. Da domani pomeriggio, dopo il giorno di riposo previsto per il gruppo squadra in giornata, i tre atleti potranno finalmente allenarsi con i compagni nelle sedute collettive.

"I tre tesserati avevano presentato dei risultati anomali ai test sierologici, più precisamente erano stati riscontrati dei valori non conformi negli anticorpi IgM. - spiega l'Unione Sportiva Avellino tramite nota - Tali valori si sono rivelati negativi nelle analisi successive. Sono risultati invece sempre negativi gli anticorpi IgG, pertanto è da escludere che i tre atleti abbiano contratto il virus in passato". Fugati i dubbi, Ezio Capuano avrà tutti gli elementi a disposizione dall'allenamento in programma domani.