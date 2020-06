Squalifica per Izzo. Ammenda di cinquemila euro per l'Avellino Sentenza del TFN dopo il deferimento all'ex presidente e al club biancoverde

Il 9 marzo scorso la Procura Federale aveva deferito Luigi Izzo e l'Unione Sportiva Avellino per attestazione bancaria "risultata non veridica", presentata dall'allora presidente dei lupi. L'udienza si è tenuta in mattinata a Roma e il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 6 mesi di inibizione all'ex massimo dirigente del club irpino e cinquemila euro di ammenda all'Avellino, ora presieduta da Angelo Antonio D'Agostino. Una breve esperienza nel capoluogo irpino per Izzo, che ha ricoperto la carica di presidente dell'Avellino dal 9 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020, giorno della definizione dell'accordo con la nuova proprietà biancoverde per la cessione del cinquanta per cento delle quote della sua area soci, Autorino e De Lucia. Oggi è stata commitata la squalifica per l'ex dirigente del club, originario di Montesarchio.