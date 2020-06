Avellino, domani il quinto ciclo di tamponi Lupi verso il primo turno dei playoff. Tra una settimana i lupi conosceranno l'avversaria

L'Avellino si allena a pieno organico. Dal pomeriggio di ieri sono stati riaggregati al gruppo i tre calciatori che lo scorso fine settimana erano stati posti in isolamento precauzionale in seguito ad alcune anomalie evidenziate dai test sierologici. Gli approfondimenti e le verifiche del caso hanno categoricamente smentito che i soggetti interessati avessero contratto, in passato, il Coronavirus e la negatività dell'intero “gruppo squadra” al quarto ciclo di tamponi ha permesso di estendere all'intero organico la possibilità di sostenere le sessioni di lavoro collettive. Questa mattina e domani i lupi si sono allenati e si alleneranno alle 10. Sempre domani, alle 9, verrà effettuato anche il quinto giro di tamponi. Ci si avvia così alla prossima settimana, che culminerà nella finale di Coppa Italia di Serie C, in programma sabato prossimo, al “Manuzzi” di Cesena, tra Ternana e Juventus Under 23, che determinerà l'avversaria dei lupi nell'esordio stagionale nei playoff, calendarizzato per il prossimo primo luglio. Come ormai noto, se vincono le fere, i biancoverdi saranno di scena al “Ceravolo”, contro il Catanzaro, viceversa sfideranno gli umbri al “Liberati”. Si vedrà. Scatta il conto alla rovescia per il ritorno in campo a distanza di poco meno di 4 mesi dall'ultima gara ufficiale, prima dell'esplosione della pandemia di Covid-19.