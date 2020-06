Lega Pro, respinti i ricorsi di 6 club di Serie C La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni è ufficiale

Rieti, Rimini e Gozzano (retrocesse d'ufficio in Serie D); Picerno, Olbia e Fano (che dovranno giocare i playout per garantirsi la permanenza in Serie C) si sono viste respingere i ricorsi presentati contro la Figc, al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. L'organo, a Sezioni Unite, presiedute dal presidente Franco Frattini, ha, infatti respinto tutti i ricorsi esaminati e trattati nel pomeriggio di ieri. I 6 club potranno ricorrere alla giustizia amministrativa (Tar del Lazio e Consiglio di Stato) per far valere le proprie ragioni.