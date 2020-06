Avellino, effettuato il quinto ciclo di tamponi La preparazione riprenderà domani. Scatta il conto alla rovescia per il primo turno dei playoff

Il “gruppo squadra” dell'U.S. Avellino ha effettuato questa mattina, alle 9, il quinto ciclo di tamponi. I risultati saranno comunicati entro le prossimo 48 / 72 ore. A seguire, i biancoverdi hanno svolto un allenamento sulla falsariga dei ritmi sostenuti negli scorsi giorni, iniziato con un riscaldamento tecnico con il pallone e seguito da condizionamento aerobico e di forza. La tattica ha, invece, caratterizzato l'ultima fase della sessione di preparazione odierna. Subito dopo è arrivato il “rompete le righe” di mister Capuano, che ha dato il via libera a una domenica di riposo. La ripresa delle attività sul campo, finalizzate ad arrivare nella migliore forma possibile al primo turno dei playoff, in programma il prossimo primo luglio, in trasferta, contro Ternana o Catanzaro, è fissata per domani alle 16,30. Il conto alla rovescia entra nel vivo. Sta per iniziare la settimana che culminerà nella finale di Coppa Italia di Serie C tra le fere e la Juventus Under 23, in programma sabato 27 giugno, alle 20,45, all'Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena. Un match che i lupi seguiranno da spettatori interessati proprio per conoscere il nome dell'avversario “numero uno” negli spareggi per la promozione.