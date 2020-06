Playoff Serie C, cambia la data d'inizio La decisione per venire incontro, contrattualmente, ai club che saranno eliminati nel primo turno

Si è svolta oggi, in video conferenza, l’Assemblea dei Club di Lega Pro. Il presidente Francesco Ghirelli ha ripercorso le tappe dall’Assemblea di Lega dal 7 maggio scorso al Collegio di Garanzia del Coni di venerdì 19 giugno. Sono stati fatti poi degli approfondimenti da parte dei dirigenti di Lega: il dottor Naldoni ha affrontato la questione relativa alle risorse della stagione 2020/2021, l’avvocato Bonanni il tema della contrattualistica rispetto alle linee guida federali e il dottor Amico di Meane ha illustrato gli interventi di cui possono usufruire i club relativamente ai decreti Covid 19. Sono state approvate anche le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi negli esercizi 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Infine, per evitare il prolungamento oltre il 30 giugno dei contratti dei tesserati dei club eliminati, è stato comunicato l’anticipo nello stesso giorno delle partite dei playoff inizialmente in programma il prossimo primo luglio, fatta esclusione di quella che coinvolgerà la società che giocherà contro la perdente della finale di Coppa Italia, in programma il 27 giugno, tra Ternana e Juventus Under 23. La gara sopra citata resta, infatti, in calendario il primo luglio per garantire 24 ore di riposo in più alla formazione sconfitta nell'ultimo atto del trofeo di categoria.

Dunque, se la Ternana batterà la Juventus Under 23, l'Avellino affronterà il Catanzaro il 30 giugno, ma, in caso di k.o. degli umbri, saranno proprio gli uomini di Gallo lo scoglio da provare a superare il primo luglio.