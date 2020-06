Pochesci: "Playoff? L'Avellino ha il blasone, ma non basta" L'ex tecnico, tra le altre, di Casertana e Ternana è intervenuto nel corso di 0825 - Focus Serie C

Nel corso del consueto appuntamento della domenica su 696 TV OttoChannel con 0825 – Focus Serie C è intervenuto telefonicamente l'ex tecnico tra le altre di Ternana e Casertana, Sandro Pochesci. Così sulla decisione di non concludere la stagione regolare: “Avrei fatto continuare il campionato perché i verdetti non erano ancora scritti, neanche per il primo posto, tranne che nel caso del Monza. Se si può giocare, si poteva finire anche il campionato, anche perché la Serie C non aveva problemi di calendario. Le squadre retrocesse hanno subìto una grande ingiustizia. Pensate al Rimini, che è andato in Serie D per la differenza reti. Avrei dato più possibilità al campo di emettere i suoi verdetti. Con i playoff e i playout il campo conterà, certo, ma mancavano ancora tante, troppe partite. Tutto sarebbe potuto essere diverso. Gli spareggi promozione? La Ternana, come organico, per me è la favorita numero uno al salto in Serie B, ma occhio alle sorprese; occhio a Monopoli e Siena. I toscani, in particolare, ha vinto molte partite in trasferta. Non soffrono il fattore campo. L'Avellino? Ha dalla sua il blasone, ma non l'ossatura dell'organico per arrivare fino in fondo. Magari farà strada, ma non penso possa considerarsi la candidata con più chance sia per la classifica, sia per la rosa.”