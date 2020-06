Avellino, brutte notizie dall'infermeria. Tegola per Capuano Infortunio per un titolare: possibile interessamento del tendine d'Achille della caviglia sinistra

Tegola per l'Avellino a una settimana dall'inizio dei playoff. Il club biancoverde ha comunciato che nella giornata di ieri il portiere Andrea Dini, a seguito di un'uscita su palla inattiva, nella fase di atterraggio, si è infortunato alla caviglia sinistra. A seguito dei controlli effettuati dallo staff medico si è evinto un possibile interessamento del tendine d'Achille. Di concerto con il Parma Calcio, società di appartenenza del calciatore, Dini è rientrato in Emilia-Romagna dove verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti. L'esperienza in Irpinia dell'estremo difensore, in biancoverde dallo scorso 24 gennaio, si conclude con 8 presenze, 5 gol subiti e 4 clean sheet. Toccherà ad Alessio Tonti difendere i pali dei lupi negli spareggi promozione.