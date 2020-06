Avellino: domani riposo, ma con il sesto ciclo di tamponi Mattinata con i nuovi test aspettando l'esito dei tamponi effettuati nelle scorse ore

Attesa per l'esito del quinto ciclo di tamponi, ma nelle prossime ore l'Avellino si sottoporrà già al test numero 6 per proseguire nella marcia di avvicinamento ai playoff seguendo le norme del protocollo. Allenamento pomeridiano al Partenio-Lombardi, domani sarà giornata di riposo per i lupi. I biancoverdi e lo staff tecnico, guidato da Ezio Capuano, torneranno sul manto erboso dell'impianto sportivo cittadino venerdì pomeriggio. La squadra presenterà sicuramente una novità nel primo dentro o fuori. Contro la Ternana o il Catanzaro, e comunque per tutto il finale di stagione, l'Avellino dovrà fare a meno di Andrea Dini. Pochi giorni di lavoro con il gruppo e un infortunio alla caviglia sinistra, con il dubbio dell'interessamento al tendine d'Achille, preclude la disponibilità del portiere di proprietà del Parma per i playoff. Alessandro Tonti tornerà titolare dopo aver vissuto la staffetta con Alessio Abibi nella prima parte di stagione.

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Avellino 1912