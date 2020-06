Avellino, negativo anche il quinto ciclo di tamponi In mattinata il "gruppo squadra" ha sostenuto il sesto giro in vista dell'esordio nei playoff

Anche il quinto ciclo di tamponi effettuato dal "gruppo squadra" dell'U.S. Avellino ha dato esito negativo. I biancoverdi veleggiano così, serenamente, verso il primo turno dei playoff in programma il 30 giugno, in trasferta, a Catanzaro, o il primo luglio, sempre in trasferta, ma a Terni in caso di sconfitta delle fere con la Juventus Under 23 nella finale di Coppa Italia di Serie C (sabato, ore 20,45, Orogel Stadium "Dino Manuzzi" di Cesena). In mattinata è stato, inoltre, eseguito anche il sesto giro di tamponi.