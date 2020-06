Avellino, via all'operazione playoff in attesa dell'avversaria In arrivo ore decisive sul fronte rinnovi. Sturno in pole position per il ritiro pre-campionato

Dopo la cena di squadra e il giovedì di riposo, scatta l'operazione playoff. L’Avellino tornerà in campo questo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti in vista del primo turno degli spareggi promozione. Domani sera, in base al risultato della finale di Coppa Italia di Serie C tra Ternana e Juventus Under 23, scoprirà quando: se martedì, a Catanzaro, o mercoledì, al “Liberati”, contro le fere qualora gli umbri venissero sconfitti all'Orogel Stadium “Dino Manuzzi”. Finora Capuano ha studiato due avversari. Da domenica avrà la possibilità di rifinire la preparazione con almeno un paio di sessioni di lavoro mirate, soprattutto sotto il profilo tattico. Fuori dal rettangolo verde, c'è, invece, da chiudere un'altra partita: quella dei rinnovi contrattuali almeno sino al 31 agosto. Non sono da escludere colpi di scena perché qualche trattativa individuale potrebbe, ovviamente, non andare a buon fine e qualche rapporto essere interrotto in maniera consensuale, ma trapela un sostanziale ottimismo. Intanto, salvo sorprese, la Serie C 2020/2021 inizierà il 13 o il 20 settembre. Il ritiro pre-campionato dovrebbe pertanto scattare intorno a Ferragosto in Irpinia. Sturno è in pole position per ospitare la preparazione dei lupi. Sullo sfondo, gli scenari relativi alle iscrizioni al prossimo torneo con la tenuta di tanti club, già in difficoltà, che sarà messa a dura prova dall'emergenza Coronavirus affrontata e da affrontare.