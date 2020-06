Avellino, domenica mattina la squadra salirà a Montevergine Intanto, anche il sesto ciclo di tamponi eseguito dal "gruppo squadra" ha dato esito negativo

Anche il sesto ciclo di tamponi sostenuto dal "gruppo squadra" dell'U.S. Avellino ha dato esito negativo. Dopo la seduta pomeridiana, i biancoverdi torneranno ad allenarsi nella mattinata di domani, con inizio alle 9,30. Per domenica mattina è stato annunciato un pellegrinaggio presso il Santuario di Montevergine, dove i lupi si recheranno per assistere alla celebrazione dalla Santa Messa. A seguire, nuova sessione di lavoro in vista del primo turno dei playoff in programma martedì, a Catanzaro, o mercoledì, a Terni, a seconda del risultato di Ternana - Juventus Under 23, valida per la finale di Coppa Italia di Serie C, in programma domani (ore 20,45) all'Orogel Stadium "Dino Manuzzi" di Cesena.