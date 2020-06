Ternana o Catanzaro, l'Avellino attende davanti alla tv Alle 20,45, a Cesena, la finale di Coppa Italia di Serie C, che determinerà l'incrocio playoff

Davanti alla tv, da spettatore interessato: l'Avellino seguirà con ovvio, motivato e comprensibile interesse la finale di Coppa Italia di Serie C tra Ternana e Juventus Under 23, in programma questa sera, con calcio d'inizio alle 20,45, all'Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena. È il momento di conoscere l'avversaria nel primo turno dei playoff. Il bivio è noto da settimane: se vincono, gli umbri accedono direttamente alla fase nazionale e, martedì, gli uomini giocherebbe al “Ceravolo”, contro il Catanzaro, viceversa sarebbero proprio le fere il primo ostacolo da superare, al “Liberati”, ma un giorno più tardi, mercoledì, per dare modo agli uomini di Gallo di avere a disposizione 24 ore di tempo aggiuntive per recuperare le energie spese nel match di oggi. Intanto, anche il sesto ciclo di tamponi sostenuto dal "gruppo squadra" ha dato esito negativo. Dopo la seduta pomeridiana di ieri, i biancoverdi sono tornati ad allenarsi nella mattinata odierna, con inizio alle 9,30. Per domani mattina è stato annunciato un pellegrinaggio presso il Santuario di Montevergine, dove i lupi si recheranno per assistere alla celebrazione dalla Santa Messa. Cresce l'attesa, sta per scoccare l'ora di tornare in campo dopo poco meno di quattro mesi dall'ultima gara ufficiale. Sarà subito una partita da dentro o fuori. Servirà un blitz esterno, entro il novantesimo, per andare avanti.