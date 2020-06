Verso i playoff, l'Avellino a Montevergine: lo speciale Immagini e interviste dal Santuario dove i biancoverdi hanno assistito alla Santa Messa

L'Avellino si è recato questa mattina in visita al Santuario di Montevergine dove ha assistito, come annunciato, alla celebrazione della Santa Messa. A guidare la squadra, al gran completo; accolta e benedetta dall'abate Riccardo Luca Guariglia, il presidente Angelo Antonio D'Agostino. Con lui, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa e quello di Mercogliano, Vittorio D'Alessio. Con il gruppo anche il direttore sportivo Salvatore Di Somma. Assente giustificato l'allenatore Ezio Capuano, dimesso dall'ospedale di Melfi dopo aver passato la notte sotto osservazione a causa di un'aritmia cardiaca e a un aumento della pressione. L'occasione è stata propizia per parlare della sfida nel primo turno dei playoff, in programma mercoledì, al “Liberati”, contro la Ternana. Grande ottimismo nell'ambiente biancoverde, nonostante i favori del pronostico siano a favore degli umbri e la necessità di vincere entro il novantesimo per andare avanti negli spareggi promozione. In vista del match, che sancirà il ritorno in campo per una gara ufficiale a distanza di poco meno di 4 mesi (strano scherzo del destino, Avellino - Ternana 2-0 dell'8 marzo scorso, ndr), la squadra si allenerà questo pomeriggio. Nel video in apertura lo speciale di 696 TV OttoChannel e Ottopagine.it con le immagini e le interviste realizzate presso l'Abbazia Benedettina.