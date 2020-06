Ternana - Avellino, ecco l'orario del calcio d'inizio Playoff Serie C, lupi obbligati a vincere entro il novantesimo per accedere al secondo turno

Ternana - Avellino, valida per il primo turno dei playoff e in programma mercoledì primo luglio allo stadio "Libero Liberati", avrà ha inizio alle 20,30. A comunicarlo, la Lega Pro. Come ormai noto da tempo, da regolamento, i biancoverdi, peggio piazzati in classifica al momento dell'interruzione del campionato, sono obbligati a vincere entro il novantesimo per garantirsi la possibilità di sfidare, nel secondo turno degli spareggi promozione, il Potenza allo stadio "Alfredo Viviani". Anche tutti i match in programma il prossimo 30 giugno avranno inizio alle 20,30.

Di seguito, il riepilogo delle gare:

Novara - Albinoleffe (30 giugno);

Padova - Sambenedettese (30 giugno);

Catania - Virtus Francavilla (30 giugno);

Catanzaro - Teramo (30 giugno);

Ternana-Avellino (1° luglio).

Siena, Alessandria, Feralpisalò e Triestina già al secondo turno per le defezioni di Arezzo, Pro Patria, Modena e Piacenza.

Al secondo turno entreranno in gioco le quarte classificate: Sudtirol e Potenza, il Pontedera ha rinunciato ai playoff.